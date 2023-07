Fiorello, profezia da incubo di Cecchi Paone: "Corre un grave rischio"

18 luglio 2023 a

VivaRai2 ha riscosso un successo clamoroso e per nulla scontato in questa stagione su Rai due. Il programma condotto da Fiorello, infatti, andava in onda alle 7,15, quindi in una fascia oraria non facilissima. Un lettore del settimanale Nuovo ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone e gli ha domando se secondo lui lo showman potrebbe mai riportare sul piccolo schermo il programma - un cult - che lo ha fatto diventare4 famoso, Karaoke. E il giornalista ed ex naufrago ha quindi risposto: "Sarebbe meglio se applicasse l’insegnamento di Renzo Arbore, coltivare la nostalgia senza deludere il pubblico con una brutta copia dell’originale. Intanto si parla di una nuova versione di Karaoke su Mediaset ma senza Fiorello", rivela Cecchi Paone.

Il lettore, che si chiama Michele, da Pisa, aveva sottolineato che Fiorello poco tempo fa ha rivelato di aver lasciato Karaoke, che conduceva con grande successo negli anni Novanta, perché Pippo Baudo gli aveva detto che lui era bravo ma che la trasmissione lo stava vampirizzando. Insomma, lo showman aveva quindi deciso di mollare il programma per non essere identificato con esso, cosa che peraltro è puntualmente avvenuta: "Ora però mi chiedo, vista la sua notevole fama artistica non sarebbe bello se oggi Fiorello lo riportasse in onda?". Ma Cecchi Paone lo smonta.