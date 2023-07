Massimo Giletti, "c'è già la data": ritorno in Rai in grande stile, le conferme

18 luglio 2023 a

I movimenti in Rai non sono ancora finiti. Dopo che Viale Mazzini si è piegata al "soviet" escludendo Filippo Facci, ecco che tornano le voci su Massimo Giletti, l'ex conduttore di Non è l'Arena che ha rotto all'improvviso e in modo ancora un poco misterioso con La7 ed Urbano Cairo.

Da tempo, Giletti viene dato come probabile rientrante in Rai. E oggi Repubblica conferma che il suo ritorno potrebbe essere imminente. Dopo le smentite degli ultimi mesi, ecco che si fa strada l'ipotesi di un suo rientro in grande stile all'inizio del prossimo gennaio, in barba a quanto detto lo scorso 7 luglio dall'ad Roberto Sergio, il quale aveva comunque detto che una collaborazione con Giletti, per il futuro, non si poteva escludere.

Nel dettaglio, all'ex conduttore di Non è l'Arena, potrebbe essere affidata una prima serata a partire dal primo mese del 2024. Il nome di Giletti piace molto alla maggioranza che, dopo lo stop forzato a Filippo Facci, vuole rispondere a Mediaset, che ha recentemente ingaggiato Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Non ci resta insomma che attendere...