Nina Moric insulta Diletta Leotta e Canalis? "Terrificante, mostri"

Nina Moric su tutte le furie. Nel mirino? Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis. Tutta colpa di alcune uscite delle due nel podcast del volto di Dazn, "Mamma dilettante". Qui, commentando la gravidanza, entrambe hanno ammesso che sentir muovere le proprie bambine nella pancia non è stata una bella sensazione. Tanto da arrivare a definire le figlie in quel contesto come degli "alien", ironizzandoci su.

Ma la Moric non ci sta. E, senza fare nomi in una delle sue storie Instagram, ha scritto: "Ho visto un'intervista terrificante. Soltanto una sfumatura (Universo ti ringrazio) di una che sta per diventare 'madre' e un'altra che lo è. Anch'io sono madre e mio figlio non era il mostro che si prendeva lo spazio nel ventre. Siamo noi mostri pensando che questo è un sacrificio. NON LO È care mamme". Insomma, il riferimento è chiarissimo.

In ogni caso il podcast ha come obiettivo quello di sfatare i tabù e condividere i pensieri comuni a molte mamme. Protagonista proprio la Leotta, in dolce attesa della sua prima figlia. Per lei sarà un'esperienza nuova, motivo per cui si lascia andare alle più disparate domande. Di fronte a lei le vip del mondo dello spettacolo.