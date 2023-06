Diletta Leotta molestata: schiaffo sul sedere e... "mi fai inzuppare il biscotto?"

28 giugno 2023 a

Diletta Leotta si racconta. Da sempre una delle conduttrici sportive più amate, per lei la bellezza è tanto. Ma spesso anche troppo. "A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati", ammette a Grazia prima di soffermarsi su un episodio che più di altri le è rimasto impresso.

"Ho avuto una sola brutta esperienza - racconta tornando al passato -, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto’. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto".

Ora comunque è acqua passata. Nella sua vita c'è solo Loris Karius. Da lui presto avrà la sua prima figlia. Galeotta fu una siflata di moda a Parigi e, in particolare, l'amica Barbara Berlusconi. "Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: ‘Guardate, è entrato l’uomo della mia vita’. Loris è andato a sedersi con degli amici e ovviamente si è accorto che lo guardavamo. Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato. E io: ‘Oddio ragazze ha scelto me’. Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: ‘Dai, andiamo a conoscerlo’. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati". La coppia è infatti in dolce attesa. Ancora c'è incertezza sul nome, ma la Leotta si dice sicura che "sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta".