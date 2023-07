Diletta Leotta, sfogo su Paola Ferrari: "Perché mi attacca sempre"

01 luglio 2023 a

Diletta Leotta si confessa in un'intervista a Grazia. La giornalista sportiva di Dazn nel lungo colloquio con Camilla Baresani parla del suo rapporto teso con Paola Ferrari. E questa volta la Leotta decide di spiegare un po' meglio quale possano essere i motivi di questo gelo calato tra le due: "Se Paola Ferrari mi conoscesse mi chiederebbe scusa. L'odio su di me? Proprio non lo so, vorrei chiederlo a loro, e anzi mi aiuti lei a capirlo. Forse, nel caso della giornalista Paola Ferrari che più volte mi ha attaccata, è dovuto al fatto che non ci siamo mai incontrate. Magari, se mi conoscesse, direbbe: “Scusate ho sbagliato”".

A questo punto la leotta parla del suo passato: "Ricordo che, in seconda o terza liceo, una professoressa mi fece una nota sul registro perché distraevo la classe. Avevo i leggings e la felpa, cosa che tra l’altro era obbligatoria perché quel giorno avevamo Educazione fisica". Infine ha anche parlato di un episodio amaro del suo passato: "Non direi. A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati.

Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: “Mi fai inzuppare il biscotto”. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto".