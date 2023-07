Elettra Lamborghini: "Ho perso sette chili e...". La foto che fa impazzire i social

20 luglio 2023 a

Elettra Lamborghini ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui si mostra in reggiseno e slip e visibilmente dimagrita. Con la sua solita ironia la cantante e influencer ha scritto a corredo delle foto: "Saranno i miei -7 kg persi ma sembro alta. Tranquilli, non lo sono". Inutile dire che il post ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti pieni di complimenti per la sua bellezza.

Ma non sono mancati anche commenti sgradevoli e pieni di odio ai quali poi la Lamborghini ha risposto in alcune storie sempre su Instagram: "Allora per vostra informazione, dato che online leggo molte str***ate dove dicono che io abbia fatto diete miracolose di due settimane con cinque pasti al giorno. Sono mesi, almeno sei che lavoro per il mio cambiamento che è stato graduale. Nessuna magia, nessuna liposuzione e nessuna str***ata", chiarisce.

"Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Più di una volta al giorno. Nessuna scusa, anche la sera tardi piuttosto non uscivo o mi svegliavo presto la mattina. Ho sudato? Sì, tanto. Avrei voluto magnarme una torta? Sì, più di una volta! L'ho fatto per il semplice motivo che per reggere uno show di un'ora e mezza avrei dovuto allenarmi come si deve. E così è stato. Mi hanno sempre dato della 'ciccia' in foto quando, invece, sono sempre stata pesoforma, ora per qualche chilo in meno sono troppo magra". E conclude: "Fate pace con il cervello! Io mi vedo fighissima ma a parte fisicamente ho un'energia che non ho mai avuto in tutti questi anni e i miei valori del sangue sono meravigliosi, come la mia pelle. Questo è quello che conta".