Alberto Matano sconvolge i fan, quasi irriconoscibile: ecco il suo volto oggi

20 luglio 2023 a

a

a

In questa afosa giornata di luglio, c'è chi ha scelto di sorprendere e stupire. Di chi parliamo? Presto detto, di Alberto Matano, il celebre conduttore della Rai, che ha deciso di stravolgere il suo look, spiazzando tutti i suoi seguaci su Instagram.

Il "cambio radicale", infatti, è stato mostrato sui social, sul suo profilo. "Il rasoio elettrico si è rotto, sono rimasti i baffi e questa foto", ha scritto Matano in calce alla foto che mostra il suo nuovo look. Capelli cortissimi, addio alla barba e un vistoso e folto baffo. Come detto, sorprendente.

In molti, però, non hanno apprezzato la scelta stilistica: "Sei bello e non ti imbruttire", scriveva una fan. E ancora, un altro con ironia aggiungeva: "Compra un nuovo rasoio ed elimina subito il baffo". Bocciato da molti, insomma.

"È evidente che...". D'Urso via da Mediaset? La teoria di Matano: cosa c'è davvero dietro

Ma c'è anche chi si è schierato con Matano. Nomi vip. Nel dettaglio Carolyn Smith e Mara Venier. La prima, giudice di quel Ballando con le Stelle di cui Matano è opinonista, ha commentato in inglese: "Love the moustache", ovvero "amo i baffi". Dunque Mara Venier, che si è limitata a postare un cuoricino rosso con cui ha mostrato di apprezzare la scelta e il baffo.