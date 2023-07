La Vita in diretta, i saluti di Alberto Matano: cosa ha detto

05 luglio 2023 a

"Io non so cosa farò la prossima stagione di La vita in diretta, staremo a vedere": i saluti di Alberto Matano su Rai 1 hanno messo in allerta i fan. Quella che si è conclusa la settimana scorsa è la quinta edizione del programma condotta da Matano. Le sue parole mentre scorrevano i titoli di coda, però, hanno lasciato il pubblico molto dubbioso.

Se per alcuni, la frase del conduttore sarebbe stata dettata dalla superstizione, "non si voleva portare sfortuna, ma sicuramente rimane", per altri invece la sua stagione in Rai starebbe per concludersi per fare spazio ad altri nomi. In attesa della presentazione dei palinsesti Rai, in programma il prossimo 7 luglio, il presentatore si sta godendo la sua estate a Pantelleria, in Sicilia.

In ogni caso, non sono stati pochi gli addii alla Rai nelle ultime settimane. A salutare la tv di Stato sono stati Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer. Quest'ultima sarà al timone di due programmi su Rete 4 a partire dalla prossima stagione televisiva, uno in access prime time - la fascia finora occupata da Stasera Italia - dove si alternerà con Nicola Porro, e un altro in prima serata. In quest'ultimo caso potrebbe seguirla Mauro Corona.