Belen Rodriguez? "Declino, fallimento": chi la massacra

Belen Rodriguez ha salutato Mediaset. La conduttrice de Le Iene e Tu sì que vales ha deciso di lasciare entrambi i programmi, con l'obiettivo di dedicarsi a nuovi impegni. Un cambio di passo che non convince tutti. Non a caso, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, Alessandro Cecchi Paone ha risposto a una telespettatrice che ha parlato di "declino" della showgirl argentina. "Mi pare un’esagerazione parlare di fallimento. Piuttosto userei la parola alternanza", ha risposto il volto tv per poi precisare.

"C’è stato un periodo in cui mezza Italia ha goduto della presenza di Belen Rodriguez ovunque e comunque. Un successo duraturo e talmente solido da trascinare in scia almeno due parenti: la sorella Cecilia e il fratello Jeremias. Poi come vogliono le leggi della vita, e quindi anche della tv, arriva la curva discendente".

Tutto nella norma, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Basta pensare a Barbara d'Urso. "Cambiano le circostanze e i produttori che decidono i destini degli artisti", ha proseguito per poi lasciarsi andare a un sincero augurio: "Alla bellissima e simpaticissima Belen auguriamo di fare di nuovo centro. Prima o poi le si apriranno altre porte". Intanto, alla guida de Le Iene ci sarà Veronica Gentili.