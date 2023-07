Ylenia Carrisi, lo strazio di Al Bano: "Non dovevo permetterlo"

21 luglio 2023 a

È un pensiero fisso, un dolore perenne per Al Bano la scomparsa della figlia Ylenia. Non se lo è perdonato e mai si perdonerà per quel sì che le ha detto prima della sua partenza per gli Stati Uniti. Al Bano si confessa con Diva e Donna e da genitore si sente responsabile. "Il mio errore più grande è stato quello di aver dato ad Ylenia il permesso di andarsene da casa", dichiara nell'intervista il cantante di Cellino San Marco spiegando anche però che "era maggiorenne, e anche se le avessi detto no sarebbe andata via lo stesso".

"La colpa è della maledetta droga": la pesantissima accusa di Al Bano Carrisi

Ylenia era partita per gli Stati Uniti a girare un docufilm, l'America perduta. Viaggiò da Los Angeles a New Orleans dove la sera dell’ultimo dell’anno del 1993, telefonò a casa dei suoi genitori. Quella telefonata è stato l’ultimo contatto. Un istante dopo si sono perse le sue tracce e la sua scomparsa è rimasta sempre avvolta nel più fitto mistero. Sono passati quasi trent’anni da quell’ultima, drammatica telefonata. Al Bano non ha mai condiviso la scelta della figlia e lo dice chiaramente a Diva e Donna: "Nella vita il bene ed il male vanno sempre a braccetto".