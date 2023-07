Barbara D'Urso, cannonata a Mediaset? Due pesantissime parole

23 luglio 2023 a

L'ora del riposo per Barbara D'Urso, meritato dopo la stagione televisiva e, soprattutto, dopo il burrascoso addio a Mediaset, una rottura a sorpresa e che ha scatenato la rabbia di Carmelita.

Insomma, ora meglio pensare al futuro, lasciandosi le scorie alle spalle. E la conduttrice lo fa godendosi il relax nella sua villa a Pescia Romana, circondata dagli amici, in un clima di divertimento e spensieratezza.

Eppure, in una qualche misura, la D'Urso sembra ancora pensare a quanto accaduto. E alcuni seguaci trovano un indizio in tal senso in uno dei suoi ultimi post su Instagram, un post che non è passato inosservato.

"Alla faccia di chi...": gode Barbara D'Urso, che rasoiata a Mediaset

In calce a una foto che la ritrae di fronte al mare con un calice di vino in mano, ecco che Carmelita scrive: "Good vibes", che si può tradurre con "sensazioni positive", "belle sensazioni". Parole che sembrano quasi rivolte a Mediaset, in una certa misura: no, nessuno riesce a mettere ko Carmelita. E a spingerla anche l'affetto dei fan, che commentano numerosi: "Brava, fatti valere! Compliementi", scriveva una seguace. E ancora. "Ti auguro tanta felicità lo so sei stata male per la tua uscita da Mediaset, ma sono sicura che presto ti vedremo da qualche altra parte", diceva un'altra. E in effetti ne siamo sicuri anche noi...