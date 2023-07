Albano Carrisi, bordata su Romina Power: "Le esigenze della mia ex signora"

Roberto Tortora 24 luglio 2023 a

Un angolo oscuro in una vita piena di luce è successi, stiamo parlando della scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia del grande Al Bano, avvenuta nel 1994 a New Orleans. Il cantante di Cellino San Marco è tornato sulla vicenda in un’intervista rilasciata a Eva 3000 e ha svelato un retroscena che riguarda Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno. Carrisi racconta come Berlusconi gli stette vicino in quei momenti di angoscia: “Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare. Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia – ha narrato Carrisi - mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti. Berlusconi in quel periodo mi è stato molto vicino”.

Per fortuna, la vita di Al Bano, dopo quel tragico evento, è sempre stata piena della sua famiglia, delle sue passioni e del suo lavoro. E il cantante, in un’altra intervista, rilasciata questa volta a Repubblica, ha confessato la sua intenzione di tornare a gareggiare a Sanremo, dopo che nella passata edizione Amadeus lo ha scelto come Super Ospite insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri: “Ognuno di noi ha un difetto, ho preso la Sanremite quando avevo 10 anni e non mi è mai passata. Ho già un brano pronto dallo scorso anno ma poi, quando Amadeus mi propose di andare come super ospite assieme a Morandi e Ranieri, non ho potuto rifiutare l’invito. Era una idea che avevo in testa dal ’96, finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme, ma a me piace la gara e Sanremo è la gara”.

Va ricordato che alla kermesse ha partecipato ben 15 volte, 10 da solista e 5 in coppia con l’ex moglie Romina Power. Quanto al direttore artistico, solo elogi ad Amadeus per Al Bano: “Persona perfetta per il ruolo, ha riportato il Festival agli antichi fasti. I Maneskin nascono da una sua idea e tante altre idee sono figlie della sua mente quindi ben venga Amadeus. Mi piacerebbe molto rivedere sul palco dell’Ariston, però, anche Paolo Bonolis”.

Più seccato, infine, quando si parla del gossip eterno della sua famiglia e del triangolo Carrisi-Power-Lecciso: “Basta con questa storia del ménage à trois! Nella mia famiglia la parola divorzio non c’è mai stata – ha tuonato il cantante pugliese – sono stato il primo a divorziare, perché ho dovuto accettare le esigenze della mia ex signora (Romina Power, ndr) che ha sentito il bisogno di andar via e di fare tutte le sue scelte, sacrosante, ma che non condividevo. Come diceva Voltaire, non condivido le tue idee ma farò di tutto affinché tu possa realizzarle. Non avrei mai spaccato una famiglia – prosegue Al Bano - ma ho rispettato tutte le scelte di Romina, compresa quella di rompere un duo, non solo canoro. Oggi se la gente vuole che io e Romina cantiamo insieme io lo faccio con piacere, mentre Loredana Lecciso è la mia compagna. Vivo con lei e mi ha dato altri due figli. I giornali devono fare gossip e li fanno scrivendo stupidaggini. Romina è la mamma dei miei figli e avrà sempre tutto il mio rispetto, io e Loredana stiamo insieme dal 2001, viviamo sotto lo stesso tetto e abbiamo costruito una famiglia insieme. Basta con questi pettegolezzi da bar”.