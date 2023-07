Belen Rodriguez, mossa disperata di Stefano De Martino: dove si spinge

25 luglio 2023 a

La telenovela Belen Rodriguez-Stefano De Martino continua. Mentre i diretti interessati non confermano e non smentiscono le voci che li vogliono ormai separati e lontani, il popolo social, attento a ogni minimo dettaglio, si interroga e spera che i due in realtà non si siano lasciati. Eppure le foto della showgirl argentina con un imprenditore bergamasco sono ormai sotto gli occhi di tutti e fanno pensare che con De Martino sia ormai finita. Tant'è. Oggi 25 luglio il conduttore e ballerino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories dove si vede un video del cantante Justin Timberlake che canta un brano che desta qualche sospetto.

Si tratta infatti di una canzone, quella interpretata dalla pop star americana, che si intitola: 'A Song For You', (Una canzone per te), ed è un remake dell'artista di un brano del 1970 di Leon Russel.

Ora la domanda che tanti fan della (ex) coppia si fanno è: Stefano De Martino ha pubblicato questo brano per dedicarlo a Belen Rodriguez? Vuole forse riconquistarla con una romantica canzone? O semplicemente gli piaceva e la voleva condividere con i suoi follower? Purtroppo non si può rispondere a queste domande. Restano solo gli indizi evidenti. I due non si vedono più insieme, non si fanno più foto insieme e lei sta frequentando un'altra persona. Poi è vero che i due continuano a lasciarsi e a riprendersi... Vedremo.