Belen Rodrigez, clamoroso: "Con chi firma dopo l'addio a Mediaset"

Pure Belen Rodriguez su Discovery. Al solito. Ancora nulla di ufficiale, né conferme né smentite ma anche qualche particolare in più. Ci sarebbe, fa sapere Dagospia, un sarto (o meglio un team di sarti-autori tv), impegnati addirittura a «cucire su misura» uno spazio nel quale la bella argentina si senta a casa sua. Quasi certamente il canale sarà il Nove, divenuto l’arca di Noè per tutti gli epurati, silurati o auto-dimissionati di lusso dei canali generalisti. Soprattutto Rai. Che però con l’arrivo dell’ex conduttrice de Le Iene e di Tu si que vales, adesso, acquisisce anche i vip “esodati” da Mediaset.

Del resto è un’estate di grandi cambiamenti per la Rodriguez. Ma a far notizia, più dell’ennesima rottura (senza divorzio) con l’ex ballerino, ora acclamato conduttore Rai, Stefano De Martino, è stato sicuramente l’addio alle tv di Cologno Monzese. Che Belen, le va riconosciuto, ha gestito con un’eleganza e una signorilità nei toni che fanno pendant perfetto con la bellezza e lo stile della soubrette, da sempre apprezzata da Berlusconi padre. Probabilmente un po’ meno dall’erede ad delle tv del Biscione, Pier Silvio. Al quale, però, proprio Belen con la sua nota di riconoscente commiato, ha tolto ogni possibile argomento.

RINGRAZIAMENTO SPECIALE - Nessuna intervista rabbiosa, né recriminazioni. «Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in questi anni, per le parole che ha sempre pronunciato per me». Con tanto di ringraziamento speciale, ovviamente, anche a Maria De Filippi che a fianco a sé, a Tu si que vales, avrà un’icona di tutt’altro tipo come Luciana Littizzetto. Tempi che cambiano, si dirà. E così sia. Belen, d’altra parte, tutto quello che doveva e poteva vincere l’ha vinto. Con grazia e sfrontatezza è arrivata persino a scendere la scalinata di Sanremo, capovolgendo la platea maschile dell’Ariston con una notissima farfallina vedo-non vedo sull’inguine.

E poi, per dimostrare che lei era molto di più, ha persino cantato, prendendo applausi su quel palcoscenico. Ha imposto il suo marchio, tipo impresa familiare, piazzando fratelli, sorelle e persino suo padre nei reality Mediaset. E ora si gode l’onda del cambiamento.

Vivendo il paradosso estremo nel quale, di fronte alle voci di “telemercato” che la riguardano, lei gioca abilmente, usando i suoi seguitissimi canali social, puntando alla distrazione di massa. Mettendoci ancora una volta la faccia. Anzi, un bel bacio all’ennesimo amore, per ora estivo, che quando di mezzo c’è Belen, ovviamente, diventa subito da copertina. Tale Elio Lorenzoni, imprenditore originario di Bergamo che vive in un paesino in provincia di Brescia. Unica differenza: stavolta, tra i tanti tira e molla con De Martino, è la prima occasione nella quale vediamo Belen alle prese con un non vip. Gli altri fidanzati di passaggio, infatti, appartenevano tutti al fantastico mondo dello spettacolo o al massimo dello sport, dove le fidanzate e qualche volta anche le mogli e i mariti si cambiano come i calzini.

VESTITO CUCITO - Dal calciatore Borriello che, come Fabrizio Corona, addirittura hanno preceduto il buon De Martino, al pilota di MotoGp, Iannone, fino ad Antonino Spinalbese, da tutti conosciuto meglio nel corso dell’ultima (contestatissima) edizione del GF Vip, padre della seconda figlia di Belen. Fino ad arrivare ad oggi, non prima di un altro grande ritorno col marito Stefano, sposato nel 2013. Frattanto, in attesa di vedere quale sarà il vestito cucito per lei da Discovery, il prossimo schermo su cui si vedrà Belen, o meglio, la premiata ditta Sorelle Rodriguez (con Cecilia) sarà quello della nuova edizione di Celebrity Hunted da settembre su Prime, game show on te road, dove vince chi scappa e si nasconde meglio, per splendere poi ancora di più. Specialità in cui Belen, nella realtà, primeggia da una vita. Di cui sappiamo molto o forse niente, al di là del fatto che ogni abito sudi lei calza. E di solito è un successo assicurato. Postilla ideale in calce al contratto di Discovery. E scusate se è poco.