Fiorello, che fine fa Viva Rai2: voce clamorosa da Viale Mazzini

Non si sa ancora come e dove, ma Fiorello tornerà in onda sulla Rai. Lo conferma in una intervista concessa al quotidiano Il Messaggero l’amministratore delegato di Viale Mazzini Roberto Sergio. Che rispetto al caso di Viva Rai2!, il programma di Fiorello in cerca di location, spiega che si sta lavorando per trovare una nuova collocazione allo show e parla dell'opzione Foro Italico come di una possibilità. Sembra comunque certo che una soluzione si troverà e che Fiorello tornerà in onda. "Il Foro italico non è da escludere ma non è l'unica soluzione. Comunque sarà Rosario, con un tweet o con un video sui social o con una battuta a comunicare la decisione".

Bomba: Roberto Saviano fuori dalla Rai. "Politica? No, perché non è in palinsesto"

Roberto Saviano, invece, "non è in palinsesto" e si tratta di una "scelta aziendale, non politica", chiarisce l’amministratore delegato della Rai. Alla domanda se gli addii di Fazio, Annunziata, Gramellini e Berlinguer possa essere letta come un fatto politica, Roberto Sergio risponde: "Non lo so. Ci sono tanti conduttori, artisti, giornalisti, che sono legati alle stesse idee delle persone che ha citato e continuano a lavorare in Rai molto bene. Fazio, mio amico da molti anni, è andato via prima che arrivassi. Berlinguer, Annunziata e Gramellini erano tutti e tre, fino alla fine, nei nuovi palinsesti. Hanno fatto scelte personali che li hanno portati altrove". La Rai, secondo l’ad, "non può esimersi dal rapporto dalla politica" ma "io non mi faccio condizionare dalla politica".