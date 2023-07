Linea Verde, Federico Quaranta bombarda la Rai: "Fuori in maniera ignobile"

26 luglio 2023 a

a

a

"L’attuale dirigenza Rai è sicuramente più seria di quella di allora". Lo dice senza giri di parola Federico Quaranta a tvblog.it. Pur festeggiando la promozione del suo gioiellino Il Provinciale che prenderà il posto di Che tempo che fa la domenica in prima serata su Rai3, in alternanza con Report, non ha infatti ancora digerito il trattamento che gli riservarono l'allora direttore di Rai1 Teresa De Santis, Fabrizio Salini che era amministratore delegato Rai, e Marcello Foa il Presidente quando lo fecero fuori da Linea Verde che conduceva con successo da cinque anni e lo sostituirono con Beppe Convertini che a sua volta ora è sostituito.

Livio Beshir, rivoluzione su Rai 1: storica prima volta a Viale Mazzini, cosa gli affidano

"Convertini è arrivato a Linea Verde con i metodi tipici di quella gestione scellerata, ma ha lavorato e fatto bene, non sarebbe stato giusto mandarlo a casa", puntualizza Quaranta. "Dopo cinque anni ci può stare un turnover a Linea Verde, è naturale, ma gli è stato garantito un posto per i risultati ottenuti. Un posto che, secondo me, gli è anche più congeniale: intrattenimento da studio, gossip, leggerezza". "Avrebbero dovuto fare la stessa cosa con me", commenta amareggiato spiegando che "potevano togliermi Linea Verde e darmi qualcos’altro e invece mi hanno lasciato a casa in modo ignobile, così come in modo ignobile Convertini ha ricevuto quel posto all’epoca. Ma lui fece bene ad accettare". Come ha fatto bene lui ad accettare di restare in Rai dove oltre al Provinciale sarà protagonista in alcuni spin-off di Linea Verde come Tipico dove si racconteranno le filiali più sostenibili e virtuose del territorio promuovendo il Made in Italy agroalimentare, mentre in Start proporrà un viaggio nel mondo dell’artigianato italiano e infine in Bike racconterà il Bel Paese dal punto di vista di chi ama percorrerlo con il mezzo di trasporto più green e sostenibile che ci sia, appunto la bicicletta.