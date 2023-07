Pier Silvio Berlusconi "non lo vuole": veto a Mediaset sul famosissimo politico

26 luglio 2023 a

a

a

Il ritorno al passato per il Grande Fratello. Niente più edizione Vip, ma una commistione tra i cosiddetti "Nip", persone comuni, e gente dello spettacolo. Con poche, semplici e inderogabili regole: i "Nip" saranno davvero persone comuni, e non semisconosciuti influencer pronti al definitivo salto nel mondo della tv, come accaduto nei primi GfVip targati Barbara D'Urso (e da lì, forse, è nata la tanto chiacchierata deriva trash contesta a Carmelita da Pier Silvio Berlusconi, che le è costata poche settimane fa la clamorosa defenestrazione dal gruppo).

"Progetto un caz***o, fatti fuori da Pier Silvio". Mediaset, la clamorosa gola profonda

Secondo punto: le persone comuni saranno del tutto sconosciute e avranno "una storia da raccontare", per rientrare nello spesso abusato concetto dello storytelling. Più spazio e potere nella scelta dei concorrenti, meno agli autori nella creazione di "sceneggiature" in corso d'opera, dunque, una delle grandi accuse rivolte al reality di Canale 5 in tutte le sue versioni, fin dalla prima storica edizione.

"Ancora nessun avviso". Ma... mannaia-Pier Silvio, un 'dramma' per la De Filippi?

L'esperta di gossip Deianira Marzano, sempre molto ben informata su quello che si muove nei corridoi e nei camerini della tv, ha fornito informazioni riservate utili a svelare chi sarà il primo concorrente annunciato da Alfonso Signorini per la prossima stagione, al via l'11 settembre con tutti e 20 i concorrenti da subito in gara, senza scaglionamenti ed ingressi a sorpresa a metà gioco.

"Pier Silvio pronto a chiudere tutto". Mediaset, altro terremoto: che testa può saltare

"Abbiamo un probabile concorrente nip… Un macellaio certo al 95%...", rivela la Marzano. Sarebbe anche in questo caso un suggestivo ritorno al passato: tra i concorrenti del primo indimenticabile Gf (quello vinto da Cristina Plevani, con compagni di casa storici come Pietro Taricone e Marina La Rosa), tra i personaggi più amati c'era proprio un macellaio, il veneto Lorenzo Battistello da Breganze, Vicenza. Un caso? Difficile... In ogni caso, confermano le indiscrezioni, "i concorrenti nip avranno tutti lavori semplici".

"È per te, Berlusconi!": Aida Nizar, inquietante video a Pier Silvio, un caso a Mediaset | Video

Tra i vip veri e propri, invece, stanno spuntando rumors su alcuni nomi: Justine Mattera e l'ex concorrente di Uomini e donne Claudio Sona. L'inflessibile Pier Silvio avrebbe detto no, invece, alle candidature di Carmen Di Pietro (insieme al figlio Alessandro Iannoni) e all'ex parlamentare cult Antonio Razzi.