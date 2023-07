Belen Rodriguez, voce privatissima: "Casta come un..."

26 luglio 2023 a

Non finisce la storia dell'estate. Il gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino conosce una nuova pagina. A rivelare nuovi dettagli sulla coppia sono le parole di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: "Elio e Belen?Non c’è proprio storia: è un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone’. Ma ci sono abbracci, baci e telefonate. ‘Non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più’” ha scritto Alessi. Ci sarebbe un altro dettaglio, non affatto irrilevante: “Chi vuol loro bene (sia a lei che a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio".

Poi però il mirino si sposta su Stefano De Martino perché negli ultimi tempi è stato al centro di indiscrezioni su presunti tradimenti, ma non è mai apparsa una sola foto che lo mettesse in imbarazzo: “Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela’, mi dicono, ‘Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque’. Sarà”. Certo qualche dubbio su questa vicenda resta. Ma di certo il gossip dell'estate non si spegnerà facilmente nel giro di pochi giorni. Questa storia, molto probabilmente, ci accompagnerà per tutto agosto. E ne vedremo delle belle...