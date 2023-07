Belen Rodriguez rompe il silenzio: "Fingere quando sai che...", De Martino spappolato?

24 luglio 2023 a

a

a

Prepotentemente al centro del gossip. Si parla di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, chiacchieratissimi dopo la loro ultima rottura, non confermata ufficialmente sebbene l'ufficialità sia arrivata dai fatti. Lei bacia un altro, lui sempre solo, la sorellina Cecilia che lo attacca e via discorrendo.

Insomma, la crisi non è rientrata, niente affatto. Belen, da par suo, come detto ha già trovato un nuovo uomo: si tratta di Elio Lorenzoni, imprenditore e vecchio amico, che è stato addirittura sdoganato al compleanno di Ignazio Moser, fidanzato proprio della sorella Cecilia.

Il fatto che la showgirl argentina abbia subito mostrato il nuovo compagno ha scatenato i soliti rosiconi, che sui social la hanno accusata e criticata per l'eccesso di disinvoltura. Bene, ora però piove la replica, seppur indiretta, di Belen, la quale ha postato una story su Instagram piuttosto indicativa: "Rie cuando puedas, llora cuando lo necesites", scrive l'argentina. Trattasi di una citazione di una canzone del rapper El Chojin, come ricorda Dagospia. Ma non solo, quella canzone contiene anche altri versi, tra cui uno che recita: "Non significa che mi sento uno schifo". Parole che sembrano chiaramente rivolte ai rosiconi. Ma anche a De Martino...

"Qualcuno che...": De Martino ha messo le corna a Belen? Conferma fragorosa | Guarda

Insomma, Belen non si sente in colpa. A tal proposito, utile sempre prendere in considerazione le altre strofe del brano: "Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti". Infine, l'accenno alle bugie: "Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo". E, forse, ogni riferimento non è puramente casuale...