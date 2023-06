Anna Tatangelo, il décolleté esplode al concerto di Vasco: bollino rosso

17 giugno 2023 a

a

a

Nuovo taglio di sopracciglia, top nero, décolleté esplosivo. E concerto scatenato di Vasco Rossi. Se sono rose fioriranno per Anna Tatangelo, che sta iniziando questa estate con il piede sull'acceleratore dei social. Foto e video pubblicati sulla sua pagina Instagram nelle ultime ore testimoniano come Lady Tata, popstar ciociara ed ex moglie di Gigi D'Alessio stia vivendo un periodo particolarmente sereno, felice ed esuberante. Nessuna crisi con Mattia Narducci, da qualche tempo suo compagno, anzi.

"Il seno? Trova le differenze". Cavagna e Sabrina Salerno: due foto estreme | Guarda

L'interprete di Ragazza di periferia e Guapo si è fotografata insieme al giovane modello in un ristorante al mare, forse proprio per smentire le malelingue che negli ultimi tempi affollavano i corridoi del gossip. La loro storia, iniziata a gennaio, sembra andare avanti a gonfie vele. Di sicuro, la 36enne di Sora si conferma in fermissima, tra una seduta all'estetista, un po' di palestra, qualche ammiccante prova d'abito e la serata allo stadio per il tour del Blasco, questa volta non sul palco da ospite ma sul pratone, da perfetta spettatrice e fan.

"La mia terza...". Aurora Ramazzotti, la foto esplosiva che mostra tutto | Guarda

E gli altri, i suoi fan, ringraziano. Ogni video inizia con un malizioso zoom "tecnico" sul Lato A della giunonica Tatangelo, curve morbidissime e proprio per questo assai pericolose. Non certo per i suoi followers, che hanno accolto gli scatti-verità con tanto, tanto entusiasmo. Parafrasando Vasco: c'è chi dice sì.