Myrta Merlino, "ed è solo l'inizio": sfida alla D'Urso con una foto

Myrta Merlino si prepara al suo ritorno in tv. La conduttrice però non sarà in onda su La7, ma su Canale 5. La giornalista, infatti, prenderà il posto di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Una scelta quella di Pier Silvio Berlusconi non senza conseguenze. Dopo lo sfogo della d'Urso e i botta e risposta a distanza tra le due colleghe, ecco che la Merlino avverte i telespettatori. E forse non solo loro.

Su Instagram spuntano alcune foto che la vedono già al lavoro. A corredo una didascalia non passata inosservata ai fan. "Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio 5. Ed è solo l'inizio". Insomma, "un nuovo Pomeriggio 5" con cui si va definitivamente oltre la storia del programma scritta dalla D'Urso.

Soltanto qualche giorno fa la Merlino ha sostenuto che "le casalinghe di Voghera", quelle a cui si rivolgeva la collega, "non esistono più". Un'affermazione che aveva a sua volta scatenato la reazione: "Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino – ha scandito dal palco di Maratea la stessa d'Urso – Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara". La frecciata è chiarissima.