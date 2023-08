Antonella Clerici furibonda con Gerry Scotti: "Troppo facile..."

02 agosto 2023 a

Antonella Clerici sarebbe furibonda con Gerry Scotti e con Mediaset. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno dal 24 novembre al 22 dicembre sarà impegnata anche con la seconda edizione di The Voice Kids, mentre dopo il Festival di Sanremo 2024 andrà in onda la nuova stagione di The Voice Senior. Ora Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno di Io Canto su Canale 5, un programma accusato spesso di essere molto simile al programma della Clerici.

Proprio per la scelta dei vertici Mediaset di scommettere nuovamente su questo format potrebbe aver irritato Antonella Clerici che, secondo alcune fonti vicine alla conduttrice, si sarebbe infuriata con il Biscione. Secondo quanto riporta in un retroscena il settimanale NuovoTv la Clerici ultimamente si è mostrata molto nervosa per colpa della riproposizione su Canale 5 di Io Canto - Generation.

Insomma, sembra proprio che questa decisione da parte dell’amministratore delegato Mediaset non abbia assolutamente fatto piacere alla conduttrice della Rai: "Troppo facile quando un programma va bene, come The Voice kids, correre a realizzare la fotocopia", si sarebbe sfogata la stessa Antonella parlando con alcuni dei suoi collaboratori. Ma è solo una indiscrezione al momento perché la diretta interessata non ha confermato nulla. Di certo si preannuncia una stagione di forte rivalità e competizione tra Rai e Mediaset.