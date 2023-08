Barbara D'Urso, il vip confessa: "Tutti contro, ma...", come ha piegato Mediaset

02 agosto 2023 a

"Sono diventato molto amico di Barbara D’Urso e lei mi volle a La Fattoria nonostante gli autori fossero contrari alla mia partecipazione": Roberto Alessi lo ha rivelato in un'intervista a Bubinoblog.it. Il giornalista e direttore di Novella 2000, poi, ha spiegato anche il motivo per cui la D’Urso lo avrebbe voluto così tanto nel programma.

Alessi ha innanzitutto rivelato che gli autori del reality non erano convinti della sua partecipazione perché non si trattava di un volto noto. Mentre la conduttrice avrebbe visto in lui delle potenzialità fin dal primo momento: “Gli autori non mi volevano perché ero un volto sconosciuto, ma lei disse ‘E’ spiritoso e lo diventerà’". La D'Urso ci aveva visto lungo, visto che poi il giornalista è diventato un affermato opinionista tv, non solo nei suoi programmi, ma anche nelle trasmissioni condotte da Federica Panicucci nonché sulle reti Rai.

Nonostante l'avvento di Netflix e molte altre piattaforme, Alessia ha spiegato che, per lui, la tv generalista resta comunque "la tv numero uno, poi ci sono le nuove piattaforme che sono un po’ difficoltose da seguire". Anche se su di sé ha rivelato: "Io la televisione la guardo volentieri ma non è un appuntamento programmato".