Massimo Giletti, bordata contro Urbano Cairo: "Non lo perdono. Quei 35 ragazzi che..."

Massimo Giletti potrebbe tornare in Rai" - "è sempre stata casa mia, è un grande amore vero" - ma non si perdona il fatto che 35 persone resteranno senza lavoro dopo la chiusura del suo programma su La7, Non è l'arena. La dichiarazione d’amore per il servizio pubblico arriva da Giletti, che è stato protagonista ieri sera 31 luglio della seconda serata de ’La Terrazza della Dolce Vita 2023’, il ciclo di incontri en plein air condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini.

Il tema di questa edizione è: "È l’amore salverà il mondo", E Giletti ha aggiunto detto che "l’amore e la bellezza hanno già salvato il mondo". Negli ultimi mesi si è parlato molto della chiusura anticipata di Non è l’arena. Massimo Giletti ha quindi rivelato qual è il suo dispiacere più grande legato a questa vicenda: "Ho sofferto molto per i ragazzi del mio gruppo di lavoro. Li perderò tutti. Io ho le spalle molto larghe ma 35 persone sono rimaste a casa. Si parla tanto di difendere i posti di lavoro, ma di quei ragazzi, qualcuno se ne è occupato? No! Questo è un gran dispiacere ed è una cosa che non perdono". Dopo la rottura con La7, in molti hanno ipotizzato un suo ritorno in Rai. E pur non avendo detto nulla sul suo futuro, Giletti nella serata di Rimini sembra aver lanciato un messaggio: "La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero!" Chissà che non sia il primo passo verso un rientro.