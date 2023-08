Al Bano demolisce Selvaggia Lucarelli: "Speculazione, informati"

02 agosto 2023 a

Al Bano sistema Selvaggia Lucarelli. Il cantante ha voluto dire la sua nel caso di Elisa Barone, mamma della 15enne Giorgia affetta da una rarissima malattia. Nei giorni scorsi proprio la Lucarelli ha chiesto la rendicontazione dei fondi incassati per aiutarla a guarire. "Non sono d’accordo - dice subito Al Bano al Corriere della Sera - Il nome (Selvaggia) dice già tutto. Chi è lei per chiedere? Questo è un caso tragico, ci vuole un po’ di sano e umano silenzio. Non di selvaggio silenzio".

Il cantante ammette di seguire la sua storia da una decina d’anni, "ho conosciuto di persona la bambina. Non parlo per sentito dire". Per questo Al Bano chiede alla Lucarelli "di essere meno Selvaggia e informati bene prima di partire all’attacco. Perché io so come sta messa Giorgia e so quanto costano le cure ospedaliere e i medici negli Stati Uniti".

Lui stessi ha fatto i conti con le costose cure: "Ne ho avuto la prova con una zia di Romina che si curava in America. Oltre alla disgrazia, anche la beffa? Il tuo è giornalismo di speculazione, non di informazione. Su questa storia ci metto la mano sul fuoco come un novello Muzio Scevola. Solo che io la mano non me la brucio".