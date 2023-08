Riccardo Chailly, "malore improvviso", tutti gli eventi annullati: le sue condizioni

04 agosto 2023 a

Paura e preoccupazione per Riccardo Chailly. Il maestro ha avuto un malore improvviso che lo ha costretto "a un ricovero in ospedale e a una successiva operazione", riporta il Corriere della Sera. "Per questo non potrà dirigere il concerto inaugurale del Festival di Lucerna, in programma l’11 agosto, nonché gli altri due successivi". A riferirlo al quotidiano di via Solferino sono stati "i vertici del Lucerna Festival - tra le più prestigiose rassegne internazionali -, di cui il maestro è direttore musicale dal 2016. La direzione del Festival ora gli augura 'una pronta guarigione'".

Il maestro Riccardo Chailly, 70 anni, dal 2015 direttore musicale anche del Teatro alla Scala, "in passato ha sofferto di problemi cardiaci che, nel 2008, lo costrinsero a un ricovero d’urgenza", si legge ancora. "Dopo l’intervento nei giorni scorsi, per il direttore d’orchestra si è reso necessario un periodo di riposo. Da qui la cancellazione degli impegni a Lucerna".