Elettra Lamborghini colpita sul palco si scatena: "Cornuto! Vediamo se hai le pa***!"

05 agosto 2023

Elettra Lamborghini durante un concerto tenuto ieri sera 4 agosto a Sammichele di Bari è stata colpita dal lancio di una bottiglia da parte di un fan. La cantante si è infuriata perché avrebbe potuto farsi male e ha reagito immediatamente, sostenuta dal suo pubblico che voleva cacciare il ragazzo.

Elettra Lamborghini ha quindi fermato immediatamente il concerto e su è rivolta al pubblico, in particolare a quel giovane che aveva lanciato la bottiglietta d'acqua sul palco e ha tuonato: "Dove è quel cornuto? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d'acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pa*** chiedi scusa, perché potevi farmi male. Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché a un'altra cantante (ndr. si riferisce a Baby K) è arrivata una cosa al seno e ha dovuto cancellare tutte le date del tour". E ancora, ha aggiunto: "Non mi interessa, è pericoloso e tu non lanci la bottiglia qua perché non voglio la tua acqua. Fatelo uscire". Quindi il ragazzo è stato prontamente allontanato dal concerto e la cantante ha potuto proseguire la sua performance con una delle sue hit di successo, Caramello. E il pubblico è andato in visibilio.