Andrea Delogu sconvolge: "Ecco come trovo gli uomini"

Benedetti social. Almeno per Andrea Delogu. La conduttrice, rispondendo a un box di domande delle fan nelle sue Instagram stories, ha raccontato l'inizio di tutte le sue relazioni. "Hai mai incontrato qualcuno che hai conosciuto sui social?", è stato il quesito a cui la Delogu non ha esitato a rispondere. "Se non ci fossero i social io non avrei una vita amorosa - ha ammesso -. Quasi tutte le mie relazioni sono iniziate sui social. Bisognerebbe sdoganare quell'antichissimo fatto del provarci dal vivo".

Ora però il suo cuore è impegnato. Da due anni la 40enne è felicemente fidanzata con Luigi Bruno, molto più giovane di lei. Il ragazzo ha infatti 24 anni. Un dettaglio che ha spesso sollevato la critica. Solo qualche giorno fa, sotto a un video pubblicato dal modello che si mostra mentre arriva all'aeroporto per accogliere la fidanzata di ritorno da un viaggio, alcuni chiedono alla conduttrice: "Chi è tuo figlio?".

Da qui la stoccata della diretta interessata: "Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell'età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma vedere due che si baciano con la lingua chiedere se una è la madre. Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione".