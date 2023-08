Nino Frassica conduttore, clamoroso a Che tempo che fa: la rivoluzione

08 agosto 2023 a

Nella guerriglia tra Fabio Fazio e la Rai, iniziata ben prima dell'addio del conduttore di Che tempo che fa a Viale Mazzini, è stato recentemente scritto un ultimo capitolo: sul Nove, Fazio porta anche Nino Frassica, da tempo presenza fissa nella trasmissione che conduceva su Rai 3 insieme a Luciana Littizzetto.

Canale nuovo e squadra vecchia, insomma, portata al gran completo alla nuova emittente. E ora è lo stesso Nino Frassica a parlare del suo futuro televisivo al fianco di Fabio Fazio. Lo fa con un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha snocciolato anche qualche succosa novità.

Si scopre infatti che l'attore siciliano curerà l'anteprima del programma, dal titolo Che tempo che farà, in onda dalle 19.30 alle 20. "Andrò in giro per i camerini", ha spiegato Nino Frassica. E ancora: "Anticiperò quello che si vedrà in puntata... alla mia maniera", facendo insomma ricorso a quella comicità surreale che è il suo irresistibile marchio di fabbrica.

Dunque Nino Frassica ha confermato gli altri suoi impegni: ad oggi sta infatti girando le nuove puntate di Don Matteo 14, dove veste i panni del maresciallo Cecchini. Inoltre ha spiegato di aver appena girato altre due commedie: per Nino Frassica, in definitiva, un periodo pieno zeppo di impegni professionali.