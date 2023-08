Caterina Balivo, "qualcuno ha sentito il terremoto?": tam tam impazzito sui social

08 agosto 2023 a

a

a

"Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l'ho sognato?": Caterina Balivo, la conduttrice campana che da settembre sarà al timone di un nuovo programma su Rai 1, se lo è chiesto su Twitter ieri sera. In realtà, però, non è stato rilevato nessun sisma nelle scorse ore. Cosa è successo allora? A fare grande rumore nel centro storico, vicino al Circo Massimo, come sottolinea il Messaggero, è stato un altro evento, ovvero il concerto di Travis Scott a Roma, rivelato a sorpresa dall'artista la settimana scorsa con un post su Instagram.

In un secondo momento, poi, anche l'account di "emergenza 24" è intervenuto spiegando che non c'è stato nessun terremoto nella zona. Per il concerto sold out di Travis Scott c'era un'attesa febbrile dalla mattina, con tanto di bus deviati. Presenti circa 60mila persone. Il rapper texano, che conta ben 67 milioni di ascoltatori mensili su Spotifty, ha fatto ascoltare i brani del nuovo disco per la prima volta dal vivo. Si tratta del suo quarto album, "Utopia", che è uscito il 28 luglio e ha già segnato nuovi record. Basti pensare che è entrato direttamente al primo posto in Italia nella classifica Album e Compilation di Fimi.