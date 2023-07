Caterina Balivo, foto da urlo in bikini: "Se non sei fisicata...", un trionfo

18 luglio 2023 a

Caterina Balivo se ne frega di apparire perfetta. Eccola quindi su Instagram in tutta la sua bellezza reale, con un po' di pancetta e qualche smagliatura. La conduttrice si trova in vacanza a Giunnutri e da qui condivide con i suoi fan alcuni bellissimi scatti in cui si mostra sorridente e felice. Inutile dire che le sue immagini in bikini scatenano il popolo social che la inonda di complimenti: "Colpita dai tanti commenti al mio ultimo post su smagliature e pancetta. Si sta un po’ esagerando a cambiarsi i connotati con filtri e altro. Se non sei fisicata (ed io le conosco bene eh e beate loro se volete vi faccio i nomi) io vi suggerisco di accettarvi e di non cambiarvi con le app, e fatevi le foto al tramonto".

"Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza", commenta uno. "Che bello che mostri le tue smagliature da parto",osserva un altro. "Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature del parto, ti ho rivalutato", si legge ancora. ""Che bello vedere una donna dello spettacolo che si mostra così, senza filtri... Continua così, è bello sentire che nello spettacolo, sotto i grandi riflettori, ci sia ancora una di noi".

Quindi la Balivo risponde: "Stavo leggendo un po' di commenti al mio ultimo post a proposito delle mie smagliature, eccole qua, le vedete? Devo dire che me ne ha lasciate molte di più mia figlia Cora che Guido Alberto, ovvio perché ero più grande". E conclude: "Molti mi hanno detto: che bello che non le copri, ah finalmente una persona normale… Vi dico la verità: le persone stanno un po’ esagerando perché mi succede spesso di incontrare dei volti noti e non riconoscerli". Finalmente una persona vera.