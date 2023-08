Elodie, dedica a Iannone? La vergogna: come viene massacrato

Roberto Tortora 10 agosto 2023 a

a

a

Da flirt a frequentazione, fino a diventare relazione e convivenza. L’ascesa sentimentale della coppia composta dal motociclista Andrea Iannone e dalla popstar Elodie Di Patrizi è stata rapida e sembra sempre più solida. Iannone ha da poco spento le 34 candeline del suo compleanno, il 9 Agosto, e gli auguri social li ha fatti proprio Elodie, solitamente più riservata sull’aspetto sentimentale della sua vita. Così scrive su Instagram l’artista italo-francese: “Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo”.

Dedica ultra-romantica a corredo di alcune foto della coppia e commenti entusiasti dei principali amici vip, tra cui Mara Venier, Giulia Salemi, Fiorella Mannoia e Simona Ventura. Meno contenti e più polemici, invece, tanti altri followers, soprattutto i nostalgici di Marracash, storico ex-fidanzato di Elodie. Qualcuno ha tirato fuori, addirittura, una frase della cantante stessa ripescata dal passato: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.

Una frase forte, scolpita nella memoria dei fans, anche se ora, evidentemente, la stessa Elodie ha cambiato idea. Nonostante ciò, i maligni non vanno mai in ferie e qualcuno scrive: “Assomiglia sempre più a Marracash”, commentando la foto di Iannone. E c’è anche chi ha tirato fuori la love story che Iannone ebbe con Belen Rodriguez, prima che questa ritornasse tra le braccia di Stefano De Martino: “Sappiamo tutti che tornerai col tuo ex storico (Marracash, ndr): vedi alla voce Belen”.

"Posso dirlo? Con il suo corpo...". Beatrice Venezi massacra Elodie, basta una frase

Anche altri hanno menzionato la modella argentina: “Deve ringraziare Belen che prima di mettersi assieme lo ha fatto rifare a immagine di Fabrizio Corona”. Sempre restando in vena di complimenti: “Nonostante si sia rifatto tutto, sempre brutto è”. E, infine, ancora altri paragoni con Marracash: “Sei passata da una Ferrari a una Duna, e non c’è macchina più brutta della Duna”, oppure “Non ci crederò mai a loro due”; “Non sarà mai lo stesso”. Nonostante quest’odio dilagante, Elodie può navigare serena in un mare d’amore che la appaga e in una professione che la vede sempre di più ai vertici, non solo della musica italiana, ma, pian piano, anche nel mondo del cinema, dopo l’eccellente figura fatta in “Ti Mangio Il Cuore” di Pippo Mezzapesa.