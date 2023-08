Fabio Fazio piagnucola ancora: "Non è che prima non fossi libero..."

10 agosto 2023 a

Fabio Fazio torna in onda con Che Tempo Che Fa. Ma questa volta non su Rai 3, bensì sul Nove. "C’è un’aria di leggerezza. Non è che prima non fossi libero, sono sempre stato libero e infatti, eccomi qua", ha detto stando a quanto riportato sul settimanale Mio.

Poi il conduttore ha voluto ringraziare i follower dopo la querelle con la Rai sulla questione social: "Grazie a tutti coloro che sono tornati su tutti i profili social di Che Tempo Che Fa, in pochi giorni più di 500 mila follower, e grazie anche a coloro che ancora vorranno tornare".

E ancora, lanciando una chiara frecciata a Viale Mazzini: "È un peccato certo avere perso tutto il pregresso ma confido che nei prossimi mesi la situazione si possa chiarire e si possa recuperare quello che è un patrimonio di tutti", aggiunge il conduttore riferendosi alla querelle con la Rai che dopo il suo passaggio a Discovery ha oscurato i canali social del programma. "Grazie intanto per davvero di essere tornati e grazie ancora a coloro che vorranno tornare. Sono sicuro che presto torneremo a essere quelli di prima". Con lui, al suo fianco, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.