Maria De Filippi, la foto con il fan? Mai vista così: com'è vestita

13 agosto 2023 a

Siamo in piena estate, a ridosso di Ferragosto. Città deserte, tempo per le vacanze. Tempo per rilassarsi, per il relax, per uscire dai propri "costumi" abituali.

Ed è tempo di vacanze anche per Maria De Filippi, la super-star Mediaset, la prima estate senza Maurizio Costanzo. E la conduttrice di Amici e Uomini e Donne, solo per citare due dei suoi programmi, ha scelto il mare per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione televisiva, al solito piena zeppa di impegni.

Bene, il punto è che online ha preso a circolare alla velocità della luce proprio una foto della De Filippi in "abiti civili", insomma con un outfit che per certo non sfoggerà mai in televisione.

Lo scatto arriva dallo stabilimento balneare in cui trascorre le sue giornate, una foto alla quale si è concessa per due fan. La De Filippi prova in un certo modo a mascherarsi, ma le è impossibile. E a sorprendere è l'outfit, assolutamente senza precedenti: eccola con bermuda fantasia, sneakers bianche, cappellino da baseball, occhiali da sole e una t-shirt colore beige. Una Maria De Filippi, letteralmente, come non la avevamo mai vista.