Lorella Cuccarini, "pericoloso farlo con lei". La bomba del vip

Marco Columbro in una lunga intervista a Mio ha parlato della sua carriera, in particolare dei programmi di successo condotti con Lorella Cuccarini negli anni Novanta a Mediaset. Con la quale però non ha mai pensato a un eventuale ritorno sul piccolo schermo insieme: "No, sarebbe pericoloso provare a rifare, dopo molto tempo, ciò che io e Lorella abbiamo fatto per quindici-vent’anni. Siamo cambiati totalmente, non siamo più quelli degli anni Novanta".

"Siamo cresciuti e ora abbiamo anche un altro aspetto", ha ironizzato. "Oggi la televisione è un’altra cosa, il varietà non c’è più". In realtà, ha proseguito Columbro, "Lorella è rimasta la stessa, io invece sono ingrassato e ho i capelli bianchi". Quindi l'attore ha spiegato che i tempi ormai sono cambiati e con essi anche la televisione che si è evoluta. Oggi quel tipo di varietà non funziona più. "Tornerei però a fare l’attore recitando in una fiction", ha sottolineato Columbro che esclude categoricamente, invece, una sua partecipazione a programmi e reality show come il Grande Fratello e simili. Con Lorella Cuccarini, comunque, il legame è ancora molto forte: "Siamo amici, tra noi c’è affetto da tanti anni".

Mai dire mai comunque. Magari un giorno torneranno insieme in tv, anche se "pericoloso"...