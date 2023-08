Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti pronto a tutto: "Rendere ridicoli i criminali"

13 agosto 2023 a

Vittorio Brumotti si è confessato in una intervista al settimanale Tele Sette. L'inviato di Striscia la notizia ha confermato la sua presenza anche nella prossima edizione del tg satirico ideato da Antonio Ricci che va in onda su Canale 5. "La gente ci vuole bene. La nostra è una Tv verità che definisco ‘di pancia’. Usiamo la satira, che è un mezzo potentissimo, perché permette di parlare di cose serie rendendo ridicoli persino i criminali”, ha sottolineato. Brumotti in questi anni è stato un esempio positivo per i ragazzi e ha smascherato spacciatori e delinquenti puntando l’attenzione su temi come la droga. Di questo si dice molto orgoglioso e spiega anche di avere molta fiducia nelle nuove generazioni.

"L’unico aspetto su cui vorrei incoraggiare i ragazzi di oggi è di imparare a sacrificarsi di più per raggiungere i propri obiettivi e seguire i loro sogni", ha aggiunto Vittorio Brumotti, che è anche volto di Paperissima Sprint, oltre a essere campione del mondo di bike trial, con 11 Guinness World Record. Di certo insomma non è uno che ama stare fermo a guardare la tv sul divano: "Anche sul divano in realtà non mi riposo mai del tutto. Mi vedo un bel documentario oppure navigo su Google Earth con immagini satellitari per scoprire qualche location da poter visitare in sella alla mia bici".