Selvaggia Lucarelli contro i Negaramaro: "Peggio di Fedez, il più grande disastro dell'estate"

Bufera sui Negramaro dopo un loro concerto tenutosi a Galatina il 12 agosto: molti fan hanno puntato il dito contro l'organizzazione dell'evento e le accuse sono state rilanciate anche da Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram. In tanti si sono lamentati della mancanza di adeguati controlli, dei parcheggi introvabili nonostante fossero stati pagati anticipatamente, del traffico paralizzato che ha spinto molti a fare chilometri a piedi per assistere al concerto.

A tal proposito la firma del Fatto Quotidiano, in un lungo post, ha scritto: "Mi dispiace rovinare la festa, perché tale doveva essere, ma il concerto dei Negramaro è stato a quanto pare il più grande disastro organizzativo dell’estate. Organizzato all’aeroporto di Galatina, 20.000 biglietti venduti ma c’è chi dice di più, è finito con migliaia di persone che non sono riuscite neppure a entrare al concerto. I parcheggi, con i posti venduti in anticipo a caro prezzo, erano già pieni perché entrava chiunque senza prenotazione. C’erano 4 km di fila in auto. Le navette in paese non arrivavano. Le persone camminavano a piedi per km nel buio sulla statale. Non sono stati controllati zaini e pare in molti casi manco i biglietti".

La Lucarelli, poi, ha sottolineato: "I Negramaro e gli organizzatori sono già fortunati per il fatto che ci sia solo gente inca**ata e non morta. Ora, l’ho scritto un paio di settimane fa. L’organizzazione dei concerti in questo paese è disastrosa e pericolosa. C’è una politica commerciale rapace che consiste nell’arraffare il più possibile, vendere vendere vendere a prezzi esorbitanti senza garantire visibilità, sicurezza, bagni, acqua, ingresso al concerto, decenza". Infine un appello: "Dai Negramaro oggi mi aspetto qualcosa di più che quelle storie su Instagram in cui sembra che sia andato tutto bene. Mi aspetto che chiedano conto del danno agli organizzatori e che chiedano scusa e facciano chiedere scusa da loro, prima di tutto”.

Poco dopo, in un video su Instagram, Sangiorgi si è scusato dicendo che "sono successe cose che a mio avviso non dovranno mai più succedere". La Lucarelli ha ripreso quel filmato nelle sue storie e ha commentato duramente: "Quindi? 5 minuti di niente. Sembra Fedez quando non sapeva che dire di Luis Sal".