Rita Dalla Chiesa zittisce Selvaggia Lucarelli: "Te la spara in faccia!"

24 luglio 2023 a

a

a

Sarà Cesara Buonamici la prossima opinionista del Grande Fratello, accanto al conduttore Alfonso Signorini. Una scelta "estrema", per così dire, quella di Mediaset, per cambiare linea al reality di Canale 5 spesso finito nel calderone del trash. Una tessera nel mosaico del rinnovamento voluto da Pier Silvio Berlusconi che ora fa discutere Rita Dalla Chiesa e Selvaggia Lucarelli.

"Contro la D'Urso qualcosa di disumano": terremoto a Mediaset, chi apre il fuoco

Inizia quest'ultima, firma del Fatto quotidiano, che non contesta la professionalità della Buonamici ma la bontà della scelta della rete: "Nonostante le buone intenzioni, è sbagliata. Se l'intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell'intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma", scriveva sui social la Lucarelli.

Cannonata a Mediaset? Barbara D'Urso: due sole (e pesantissime) parole | Guarda

Replica a stretto giro di post della Dalla Chiesa, ex amatissimo volto di Mediaset oggi in Parlamento con Forza Italia: "Può sembrare come dici tu, Cesara è autorevole nel ruolo che ha al Tg5. La conosco da sempre, abbiamo praticamente cominciato insieme. Ed è simpatica, pungente, ironica e in grado di spararti, con educazione, le verità in faccia. Credo sia quello che ci vuole in questo momento, dove tutto è sempre troppo sopra le righe. Il pubblico vuole rilassarsi, non ne può più di parolacce, urla e litigi. Almeno, questo è quello che penso io". E come lei, almeno a giudicare dai commenti degli utenti e dei telespettatori, la pensano in molti.