Belen Rodriguez, corna e rottura con De Martino? “C'entra la tv”: verità esplosiva

La fine del matrimonio - o presunta tale - tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta diventando il caso dell’estate. Sebbene i due non si mostrino più insieme da diverse settimane e lancino ripetutamente segnali che fanno immaginare una rottura, che però non è mai stata ufficialmente confermata, c’è chi sta iniziando a sospettare che sia tutta una grossa montatura.

Tra foto di cervi che fanno pensare a presunti tradimenti e scatti di De Martino senza la fede nuziale, negli ultimi tempi si sta facendo un gran parlare di Belen e Stefano. Alberto Dandolo su Oggi ha dato la sua chiave di lettura a questa intricata vicenda: “È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall'altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore".

“Persone a loro vicine parlano però di un rapporto solido - scrive Dandolo - e fanno intendere che trattasi di una precisa e sapiente strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato televisivo e pubblicitario. Ricordiamo infatti che Belen nella prossima stagione televisiva non sarà alla guida di Tu si que vales ed è fuori da Le iene e che De Martino non è stato confermato come conduttore in alcuni format di Rai2, rete di cui lo scorso anno era volto simbolo avendo a suo attivo ben 4 programmi”.