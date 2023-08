Myrta Merlino, "forse mi farà finire...": imbarazzo a Mediaset, chi si vuole "imbucare"

15 agosto 2023 a

Cresce l’attesa per il debutto di Myrta Merlino a Mediaset. La sfida accettata dalla conduttrice non è delle più semplici, dato che rischia di fare flop ereditando la guida di Pomeriggio Cinque dopo quindici anni di Barbara d’Urso. A proposito dell’ormai ex padrona di casa, Patrizia Pellegrino le ha lanciato una frecciatina, forse nel tentativo di farsi chiamare dalla Merlino.

“Almeno se mi inviterà forse riuscirò a finire un concetto”, ha dichiarato la Pellegrino riferendosi alla d’Urso. Nel frattempo la Merlino si sta preparando alla nuova sfida rilasciando qualche intervista: l’ultima a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha spiegato perché è stato deciso di non cambiare il nome del programma. “È un brand consolidato - ha dichiarato - sarebbe stato un errore modificarlo. La grande sfida sarà fare un cambiamento nella continuità. Far sentire al pubblico che quella è sempre casa sua, ma con un altro profumo”.

“Sarà un nuovo pomeriggio - ha aggiunto - non ci sarà gossip, ma invece vedrete la cronaca popolare. Io penso che la casalinga di Voghera non esista oggi. Ci sono invece mamme e donne come me, con i miei stessi impegni, paure e curiosità. Pier Silvio mi ha convinto per questa nuova avventura“. Non resta che vedere come la Merlino si approccerà a Pomeriggio Cinque e quale sarà il riscontro degli spettatori.