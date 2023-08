Stefano De Martino, "visto un paio di volte in tv": chi lo stronca

16 agosto 2023 a

"De Martino l’ho visto solo un paio di volte": Marco Columbro lo ha detto alla rivista Mio, parlando del conduttore napoletano nonché ex ballerino di Amici. Quando gli è stato chiesto se proprio De Martino potrà essere il suo erede, visto che è tra i pochi a fare del varietà - basti pensare a Bar Stella su Rai 2 -, Columbro ha risposto: "Non so, non guardo la tv generalista. Seguo soprattutto film e documentari in televisione". Poi ha aggiunto: "Non saprei dire se Stefano è o meno il mio erede. Penso che sarà il pubblico a giudicare se c’è un mio erede”.

Parlando, invece, della differenza tra la tv di ieri e quella di oggi, Columbro ha spiegato che in passato i conduttori avevano un background che oggi in pochi hanno: “Una volta gli artisti venivano dalla scuola, dal teatro o comunque da una preparazione culturale e umana piuttosto importante, avevano fatto gavetta”. E ancora: "Oggi spesso ci si dimentica di tutto ciò e i reality rappresentano una disgregazione e una deformazione della vera professionalità".

In ogni caso, secondo lui, la cosa più importante è "essere se stessi, nel bene e nel male, nell’errore e nelle cose positive. La televisione non è altro che una sorta di lente di ingrandimento”. E infine: "La tv è una lente che mette in mostra pregi e difetti: se sei te stesso, nei limiti del possibile, gli spettatori lo apprezzano".