Belen Rodriguez tradita? Il clamoroso gesto di Emma Marrone

Belen Rodriguez infiamma il gossip: da quando si sono diffuse le voci di una presunta rottura con Stefano De Martino, praticamente non si parla di altro. E tutti i contenuti postati dalla showgirl argentina vengono analizzati nel dettaglio dagli utenti, che spesso ci vedono dei segnali nascosti. Uno degli ultimi video pubblicati dalla Rodriguez su Instagram mostra dei cervi che pascolano nell’erba. E, secondo alcuni seguaci, ci sarebbe un riferimento implicito ai presunti tradimenti del ballerino.

A fare ancora più scalpore, però, è stato il "mi piace" messo al video da Emma Marrone, ex di De Martino. In passato, Emma e Belen sono state definite rivali in amore proprio perché il ballerino, prima di iniziare una storia con la conduttrice argentina, era fidanzato con la cantante. Il like di Emma, insomma, non è passato inosservato su Instagram e in molti hanno apprezzato la solidarietà femminile dimostrata.

"Mi piace" a parte, comunque, la Marrone non ha scritto nessun commento esplicito. La cantante oggi avrebbe un bel rapporto sia con Belen che con Stefano. La cantante ha dimostrato più volte di aver lasciato il passato alle spalle. Tra l'altro, il fatto che i rapporti tra lei e De Martino siano ottimi è dimostrato anche dal fatto che qualche giorno fa i due sarebbero stati avvistati insieme a Posillipo.