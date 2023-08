Giorgia Soleri senza veli: il topless che fa esplodere il web

16 agosto 2023 a

Giorgia Soleri gode tutto il relax dell’estate con le sue vacanze a Stromboli, in Sicilia. E così, come fanno molti vip e influencer, tra un bagno e l'altro c'è il tempo di regalare qualche scatto ai propri fan. E così ultimamente l'influencer, soprattutto dopo l'addio a Damiano dei Maneskin, si è lasciata andare a qualche scatto davvero mozzafiato e in alcuni casi davvero spinto. E sull'ultima foto postata su Instagram, ecco che la Soleri mostra il suo stato di grazia e di forma con curve davvero invidiabili. Viene fuori dall'acqua tenendosi i capelli con le mani e mostra un topless che in pochi istanti ha fatto esplodere il web.

Qualcuno, quindi, tra i commenti alla foto "statuaria" si è divertito a scrivere qualche battuta (piccante): "C'è chi ha zoomato e chi mente", "Sei semplicemente meravigliosa, una Dea" oppure ancora "Venere in rinascita". Insomma la Soleri ha ritrovato il suo equilibrio e le foto che arrivano dalle sue vacanze a Stromboli parlano chiaro: il dolore per la separazione da Damiano è abbondantemente superato.