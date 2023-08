Red Ronnie e il Palio di Siena, poche ore prima... Un video sconvolgente

Roberto Tortora 17 agosto 2023 a

a

a

Come ogni 16 agosto che si rispetti anche quest’anno è andato in scena il Palio di Siena, il Palio dell’Assunta per esattezza. Vinto dal cavallo scosso dell’Oca, cioè senza fantino a governarlo. Zio Frac il nome dell’equino, mentre Carlo Sanna, detto Brigante, è il nome del fantino caduto nelle fasi concitate della gara.

"Sono vivo per miracolo". Red Ronnie, terrificante schianto in autostrada: uno choc, com'è ridotta la sua auto | Guarda

Su Twitter il sempre attivo Red Ronnie ha fatto una rivelazione clamorosa, intervistando l’artista Marco Lodola che aveva dipinto il drappellone per il Palio di quest’anno, presentato lo scorso 10 agosto nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico a Siena. Nel dipinto si vede un cavallo scuro ergersi tronfio in mezzo ad una folla colorata. Un cavallo libero, senza il fantino, predizione azzeccata dunque del vincitore scosso dell’Oca. Lodola dice: “Quando ne parlammo l’altra volta, abbiamo detto della centralità del cavallo come una superstar, un’energia potentissima che, come dimostrato, vince anche senza il fantino. Il cavallo e il pubblico, io l’avevo immaginato così e coincidenza astrale così è stato”.

Red Ronnie gli chiede come era stata accolta l’opera, non amata da tutti i vertici organizzatori del Palio, al punto da chiedergli anche di cambiarla, e Lodola risponde così: “Una difesa bella della mia opera sul Corriere l’aveva fatta Giannelli che è l’illustratore che aveva disegnato il Palio nel 2019. Lui, come me, aveva inteso la centralità del cavallo, della gente, del popolo, dei colori. È l’unico che forse ci ha capito qualcosa da subito, mentre gli altri si sono soffermati su cose assurde. C’è chi mi ha accusato di plagio per aver ripreso un disco degli 883 o il logo di una fabbrica di amarelli, cose di questo tipo”. Che sia stata una predizione volontaria o meno, l’opera alla fine ha riscosso un grande successo, così come l’edizione 2023 del Palio dell’Assunta, una delle più imprevedibili di sempre.