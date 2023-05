Alluvione, Red Ronnie: "Cos'ho visto in cielo prima del disastro"

20 maggio 2023 a

È bufera su Red Ronnie. Il conduttore ha sollevato la polemica dopo aver pubblicato un video su Youtube e Twitter. Bolognese doc, in queste ore con Emilia-Romagna in ginocchio, Ronnie si è lasciato andare a una teoria complottista. "Bologna oggi non piove. Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo. Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato?".

E ancora: "Aereo anche nelle Marche, poi l'alluvione? E il terremoto in Turchia?". Da qui l'appello: "Qualcuno mi sa spiegare il perché del tragitto di questo aereo? Qualcuno mi può spiegare perché l'aereo ha fatto tutti questi giri sopra Cesena e la Romagna, verso il mare, dopo poi è scoppiato questo casino? Aspetto nei commenti qualche spiegazione". Invece nei commenti ci sono solo critiche. "Non posso credere che si possano scrivere tali idiozie complottistiche. Da una persona come te ci si aspetta qualcosa di sensato", tuona un utente. Mentre un altro gli fa eco: "Tu non stai per niente bene fatti vedere da uno bravo!".

Finita qui? Niente affatto: "Nessun mistero. L'amministrazione del territorio non ha fatto nulla per impedirlo. Esistono i tensioattivi per inumidire il terreno e permettere all'acqua di penetrarvi. Pd incapace". Ma c'è anche chi crede alle strampalate teorie: "Caro Red - afferma un internauta -, noi lo abbiamo capito, troppe coincidenze troppe". E un altro gli fa eco: "Quando l'aereo è passato sopra di noi il 5G non andava, maledetti". Per il conduttore non è la prima volta che scatena il dibattito. Basta pensare alle sue considerazioni sui vaccini contro il Covid e quello che hanno provocato.