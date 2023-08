Stefano De Martino, la botta durissima: "Cancellato", che fine fa

Roberto Tortora 18 agosto 2023 a

Tempi duri per Stefano De Martino, alle prese non solo con l’ennesima crisi matrimoniale con Belen Rodriguez (stavolta definitiva?), ma anche con un intoppo professionale non da poco. Il comedy-show “Stasera Tutto E’ Possibile”, prodotto da Endemol e condotto negli anni con maestria e buon successo d’ascolti, va incontro alla cancellazione dai palinsesti RAI nella prossima stagione televisiva. A rivelarlo è lo stesso Francesco Paolantoni, uno dei comici di punta del programma. Una dichiarazione che fa seguito all’assenza dalla presentazione dei palinsesti della tv di Stato fatta a Luglio.

In molti credevano che il programma slittasse al 2024, in realtà potrebbe essere rimandato addirittura alla stagione 2024-2025. Nel corso di una diretta Instagram, Paolantoni ha detto: “Non si sa se si farà Stasera Tutto E’ Possibile. Se non si fa dopo Sanremo, potrebbe slittare di un anno”. Proseguendo nel suo video, poi, Paolantoni ha bonariamente invitato i suoi fan a protestare: “Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera Tutto E’ Possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta”.

Il comico napoletano non ha spiegato, però, i motivi dell’esclusione di “STEP” dai palinsesti e, con ogni probabilità, saranno i vertici RAI a dare una motivazione di questa decisione. Certo è che lo “slittamento” non è mai una buona notizia e non sono rari i casi in cui da quest’ultimo si è passati alla “cancellazione” definitiva. Per De Martino un colpo, comunque, assorbibile. Il conduttore napoletano, infatti, è stato arruolato per essere la nuova voce narrante dell’ottava edizione de “Il Collegio”. E non finisce qui, perché l’ex-marito di Belen è stato confermato anche per il programma da lui scritto e pensato, Bar Stella, che sarà trasmesso ad ottobre. A questi impegni va ad aggiungersi il De Martino Show, uno spettacolo srotolato in due puntate che verranno mandate in onda a dicembre. Insomma, a casa Stefano non ci sta.