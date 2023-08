Nunzia De Girolamo e il segreto sulle poltroncine: "Diciamolo subito"

Claudio Brigliadori 19 agosto 2023 a

a

a

La lunga estate calda ha tirato un brutto scherzo a Nunzia De Girolamo. L’ex parlamentare e ministra dell’Agricoltura, ormai riconvertitasi con successo in conduttrice sulla Rai, si è sentita male dietro le quinte a Estate in diretta, su Rai 1. I telespettatori, da casa, non si sono accorti di nulla non assistendo, per fortuna, al malore della moglie del senatore Pd Boccia. Sono stati Nunzia e il collega Gianluca Semprini, una volta tornati in studio, a svelare tra il serio e il faceto i dettagli dell’antipatico inconveniente. I più attenti hanno notato subito qualcosa di strano: i due presentatori erano seduti su uno sgabello e non in piedi, come loro solito.

«Ma perché non lo dichiariamo subito perché siamo su queste poltroncine?», sorride un po’ nervosa la padrona di casa, già al timone di Ciao Maschio in tarda serata. «La verità è che non sono stata bene». “Eravamo stanchi dopo Ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche a Ferragosto”, ricorda Semprini, ironizzando un po’. «È proprio gentile - lo ringrazia la De Girolamo -. Io te ne dico di tutti i colori però la verità è che è un gentiluomo di altri tempi.

"Né killer. né movente: regna la paura", l'inquietante allarme della De Girolamo



Sono svenuta e lui ha ben pensato di metterci sulle poltroncine non si sa mai. $ stato molto tenero». Quindi un pensiero per parenti e amici: «Sto bene mamma, sto bene». Quando gli autori le fanno arrivare un bicchiere per tirarsi su, Semprini lo fa allontanare all’istante: «Una cosa imbevibile, teniamola lì». «È una medicina in realtà - interviene ancora Nunzia, visibilmente ringalluzzita-, ci volevamo proprio morti». Purtroppo per lei (anzi, per fortuna), la maratona in palinsesto non è ancora finita.