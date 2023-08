Aurora Ramazzotti, "ma come fate?": cosa ha rubato a mamma Michelle

19 agosto 2023 a

a

a

"Ho rubato questi tacchi a mia mamma così, per provare un brivido (li metto 2 volte all'anno) e niente, non riesco a camminarci... ma voi come fate?": Aurora Ramazzotti lo ha chiesto ai suoi seguaci su Instagram. In una storia, in particolare, l'influencer ha pubblicato la foto delle scarpe in questione. Poi, in una storia successiva, ecco un video in cui cammina con i tacchi al piede. E a corredo scrive: "Send help".

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sta godendo le sue vacanze in Sardegna insieme al compagno Goffredo Cerza e al loro bambino Cesare. Nelle scorse ore, tra l'altro, l'influencer è stata criticata perché in uno scatto pubblicato sul suo profilo si mostra sotto la doccia completamente senza veli. La Ramazzotti, comunque, non ci ha dato molto peso. E ha risposto con la sua solita ironia: "Gli 0,3 secondi di stallo dedicati all'inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una minch**".

Aurora Ramazzotti, nuda sotto la doccia: scoppia la polemica per questa foto | Guarda

Nelle storie successive, invece, ha raccontato il "furto" delle scarpe a mamma Michelle. L'influencer è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram, dove conta più di due milioni e mezzo di follower.