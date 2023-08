Nunzia De Girolamo sviene, "la colpa è mia". Cos'è successo prima del malore

20 agosto 2023 a

a

a

Non ha passato bei momenti, Nunzia De Girolamo. L'ex ministra dell'Agricoltura, oggi conduttrice di Estate in diretta su Rai 1, ha accusato un malore qualche giorno fa, dietro le quinte, ed è stata costretta a tornare in studio sedendosi su una poltroncina per non rischiare ulteriormente. Lo svenimento, di per sé, non è stato grave ma è la spia di un grande stress. Ad ammetterlo, la stessa moglie del senatore Pd Francesco Boccia, con grande sincerità e un pizzico della sua consueta autoironia.

Malore improvviso, Nunzia De Girolamo sviene: "Non sto bene", diretta stravolta su Rai 1

Nessun dramma, nessun allarme-salute, insomma. Ma forse, spiega la De Girolamo al Corriere della Sera, è il caso di rivedere qualcosa: "Adesso sto bene – ha riferito la ex parlamentare, diventata ormai in pianta stabile presentatrice dopo il successo di Ciao Maschio -, ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento. Ma la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto". La questione si può chiudere con un sorriso e un sospiro di sollievo.

"La mia ansia è diventata realtà": Nunzia De Girolamo sotto choc

"Non credevo che il malore avuto in tv potesse avere un tale effetto, ma in tanti mi hanno chiamato e scritto per chiedermi come stavo. Per fortuna non è successo niente di grave", prosegue la De Girolamo, che poi ha rivelato come, probabilmente, causa del leggero malore è stato un piccolo stravizio pochi minuti prima. Quel giorno infatti lo staff di Estate in diretta ha festeggiato il compleanno di uno degli autori e dunque, dietro le quinte, tutti hanno assaggiato salatini, pizzette, dolci annaffiati da un brindisi di rito. Il grande caldo e l'aria condizionata hanno fatto il resto. Per questo il collega di Nunzia, Gianluca Semprini, e il regista Salvatore Perfetto per precauzione hanno imposto alla garibaldina De Girolamo di condurre seduta. Un po' di relax, almeno per qualche minuto. "Poi mi è sembrato comunque naturale rivelare di aver avuto quella piccola crisi vagale. Dopodiché in tante persone si sono preoccupate per me”, ha concluso.