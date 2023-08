Belen Rodriguez, "con chi era al pronto soccorso": come l'hanno beccata

18 agosto 2023 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero arrivati al capolinea del loro matrimonio? E lei davvero si è già trovata un nuovo compagno, che risponde al nome di Elio, imprenditore bresciano? Questa è l’estate dei misteri per quanto riguarda Belen e Stefano: la loro crisi sembra ben documentata, ma nessuno dei due si è esposto pubblicamente in un senso o nell’altro, hanno soltanto seminato indizi. C’è chi ritiene che sia tutta una montatura per far parlare della coppia.

Intanto la gossippara Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione, con tanto di foto, sulla Rodriguez avvistata al pronto soccorso con Elio. Lo scatto non è stato condiviso sui social, ma è stato visionato dalla Marzano, che ne ha assicurato l’autenticità. Quindi effettivamente Belen era accompagnata dall’imprenditore bresciano, ma per quale motivo si trovava la pronto soccorso? Un insider ha provato a dare la risposta: “Lavoro in pronto soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni”.

Diverse settimane fa la conduttrice argentina era stata data per molto vicina all’imprenditore bresciano dal settimanale Chi. Qualcuno sostiene che siano soltanto amici, qualcun altro che farsi vedere con lui sia una strategia che rientra in un più ampio piano mediatico. La verità la sanno solo i diretti interessati…